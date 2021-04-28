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Bakan Varank'tan yerli aşı açıklaması! Tarih verdi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, HaberTürk canlı yayınında gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı. 7 farklı yerli aşı çalışmasının sürdüğünü belirten Bakan Varank, "Sonbaharda VLP aşımızı elimize alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Güncel / 28 Nisan 2021 Çarşamba 22:18
Bakan Varank'tan yerli aşı açıklaması! Tarih verdi!

Yerli aşı çalışmalarında son durumu aktaran Bakan Varank'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bu virüs Çin'de ortaya çıktığında, daha dünyada pandemi ilan edilmemişken ve ülkemiz sınırlarından bir virüslü hasta girmemişken Çin'de bu olaylar başladığında biz arkadaşlarımızla bir araya geldik. Cumhurbaşkanı yardımcımızla bir toplantı yaptık. Daha global pandemi yoktu, ülkemize virüs girmemişti.

Ve 30 Ocak 2020'de hocalarımızı ben topladım. Dedik ki, biz böyle bir virüs var. Ama bunun bir virüs olduğu ortada biz buna karşı ne yapabiliriz? Aşı geliştirme, ilaç geliştirme yapabilir miyiz? Orada çok farklı üniversitelerden hocalarımız vardı ve bir kısmı çok cesur konuştular, bir kısmı ürkek konuştular.

Bugünlerde televizyona çıkan hocalarımızdan bazıları aşı geliştirmek mümkün değil, 5-6 sene sürer diyordu. Ama bazı hocalarımız da iddia ile şunu söylediler: 'Türkiye'de aşı geliştirme anlamında insan kaynağımız var, altyapılar var. Biz buna karşı aşı geliştirebiliriz. Yeter ki hükümetimiz bizi desteklesin. Biz aşıyı geliştirebiliriz.' İsmini de verelim; Osman Erganiş Hocamız.

Ankara'da insan denemeleri iki gün önce başladı. Osman hocamız bize güvenin dedim. Bu işi yaptığımızda ilk kendime vuracağım dedi. Biz dedik ki, siz bulun ilk gönüllü biz oluruz.

7 FARKLI AŞI ÇALIŞMASI

Kovid-19 Türkiye Platformu adı altında biz 7 farklı aşı çalışması yapıyoruz. Geç kaldık mı? Türkiye'de en son aşı 1998'de üretilmiş. Hıfzıssıhha denen tesislerde üretilmiş, daha sonra da üretilmemiş.

1998 yılında Türkiye oralardan çekilmiş oldu. Biz bu Kovid ile birlikte TÜBİTAK ile başlattığımız aşı çalışmaları vardı. Biz gaza basmış olduk. Türkiye'de unutulmuş bir tecrübeyi ayağa kaldırmak için

Pfizer ile karşılaştırdığınızda geç kalmış olabiliriz. Ama Pfizer yıllardır aşı üretiyor. Biz Türkiye'deki tüm altyapıları, Türkiye'de ilaç için kurulmuş altapıları aşı üretecek şekilde dönüştürmek için büyük bir gayret sarf etmeye başladık. Bir süre geri kalmış gözüküyor olabiliriz.

TARİH VERDİ

Eğer VLP aşımız başarılı olursa; faz1 bitmek üzere, faz2 ve faz3 biterse... İnsan sağlığından bahsediyoruz. Bu aşıların her şeyinin başarılı şekilde bitmesi gerekiyor. Sonbaharda biz VLP aşımızı elimize alabiliriz diye düşünüyoruz.

Şu çağrıyı da yapmış olalım. Bu illetle mücadele etmenin yolu aşılanmak. Eğer aşıya erişiminiz varsa, bakanlığın ilan ettiği listelerdeyseniz lütfen aşınızı yaptırın.

Ama bugün geldiğimiz noktada, bu salgın çok kolay geçip gitmeyecek. Üçüncü doz aşılardan bahsediliyor.

KRİPTO PARA AÇIKLAMASI

Gerçekten dolandırıcılığa yatkın bir alan olduğunu söylemiştim. Burada birkaç şeyi birbirinden ayırmamız gerekiyor. Evet bu teknolojik bir şey. Kripto paralar bu teknolojiyle üretilmiş ürünler. Ama bunun bir de borsa tarafı var. Alınıp satıldığı daha çok dolandırıcılığın orada döndüğü taraf.

Kripto varlıklara ben hep şüpheyle yaklaştım. Bu benim kişisel görüşüm. Ama bugün geldiğimiz noktada şunu görebiliyoruz. Kripto varlıklar, dünyada paranın bollaşmasıyla birlikte farklı bir yatırım aracı olarak algılanmaya başlandı.

Ama bu işin borsası dediğimizde dikkatli olmak gerekiyor. Merkez Bankamız bir tebliğ yayımladı kripto paraların alışverişte kullanılmamasıyla ilgili tedbirdi.

Teknolojiyi hayatımıza sokmak başka bir şey, kripto paraları yatırım aracı görmek başka bir şey, alım satımda kullanmak başka bir şey. Dünyada birçok ülke kripto paralara soru işaretiyle yaklaşıyor. Çok kolay kara para aklamada kullanılabilecek bir alan.

Bizim Merkez Bankamızın da dijital parayla ilgili çalışmaları var. Ama kripto varlıklarla ilgili mutlak bir düzenleme yapılması gerekiyor.

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