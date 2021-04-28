Bakan Koca duyurdu! Biontech aşısında yeni uygulama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti ve pandemi sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.



'AŞI BOLLUĞU YAŞANMASI BEKLENİYOR'



Öncelikle salgına karşı en büyük silahımız olan aşılarla ilgili bilgi veren Koca, 'Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor. Sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Aşı üreticisi sayısı her geçen gün artmaktadır' dedi.



'6 AY İÇİNDE 60 MİLYON İÇİN ANLAŞTI'



Koca açıklamasının devamında 'Üretilen aşıların üretim kapasiteleri artıyor. Ülkemizde üçüncü olarak Sputnik aşısının acil kullanım onayı için devreye girdi. Türkiye Sputnik aşısından 6 ay içinde 60 milyon doz almak için anlaştı. İlk sevkiyat Mayıs ayında gerçekleşecek.Bu aşı ülkemizde de üretilecektir' ifadelerine yer verdi.



'HAZİRAN AYINDA BİONTECH AŞISI 30 MİLYON DOZU GEÇMİŞ OLACAK'



Özelm Türeci ve Uğur Şahin'in Pfizer ile birlikte geliştirdiği BioNtech aşısıyla ilgili de açıklamada bulunan Koca, 'Haziran ayında Biontech aşısı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Sinovac içinse zaman zaman sevkiyatlar yavaşlasa da elimize ulaşan doz miktarı artacak' şeklinde konuştu.



'YERLİ AŞILARIMIZ SAHAYA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR'



Yerli aşılarla ilgili de bilgi veren Bakan Koca, 'Yerli gücümüz,yerli aşılarımız sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Yerli inaktif aşımız faz 2 denemelerini tamamladı. Önümüzdeki birkaç gün içinde faz 3 hazırlıkları başlayacaktır' ifadelerine yer verdi.



BİONTECH AŞISININ 2 DOZU ARASINDA SÜRE 6-8 HAFTA OLACAK'



Koca BioNtech aşısında yaşanan önemli bir değişikliği de vatandaşlara duyurdu. Uğur Şahin ile bu konuyu konuştuklarını ve karşılıklı fikir birliğine vardıklarını belirten Koca, 'BioNtech aşısının iki dozu arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir' dedi.