6 ay geri ödemesiz kredi! Detaylar belli oldu!

Geçtiğimiz ay açıklanarak takvime bağlanan ekonomi reform paketindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görev alanına giren başlıklarda yeni bir torba teklif hazırlığına başlandı. Buna göre, ilave istihdam sağlayan küçük işletmelere, her bir istihdam için 100 bin lira kredi sağlanacak.



NTV'nin haberine göre; Ekonomide yeni torba yasa hazırlığı yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen ay açıklanan reform takvimi çerçevesinde çalışmalara başladı.



Takvimde haziran sonuna kadar hayata geçirilmesi hedeflenen düzenlemeler torba teklif haline getirilecek. Teklifte fiyat istikrarının sağlanması, kamuda harcama disiplini ve istihdamın finansmanına ilişkin başlıklar bulunuyor.



FİYAT İSTİKRARI VE FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTELERİ KURULACAK



Enflasyonda yaşanan yükselişi ve dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan unsurları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek için Fiyat İstikrarı Komitesi kurulacak. Finans kanadında çalışmalar yapmak için ise Finansal İstikrar Komitesi hayata geçirilecek.



Komitenin her ay düzenli olarak bir araya gelerek 3 ayda bir rapor yayımlaması öngörülüyor. Teklifte, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan'ın tek bir belge haline getirilmesi de yer alacak.



İŞLETMELERE YENİ KREDİ DESTEĞİ



Torba yasada küçük ve mikro işletmeleri ilgilendiren bir destek de var. Küçük ölçekli firmalardan kaynak sıkıntısı çekenlere, istihdam sağlamaları şartıyla KGF destekli kredi sağlanacak. Her bir çalışan için 100 bin TL kredi hakkı tanınırken, üst limit 500 bin lira olarak belirlendi. Kredi 2 yıl vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak. Düzenlemenin kısa zaman içinde hayata geçirilmesi bekleniyor.