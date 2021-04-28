USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

6 ay geri ödemesiz kredi! Detaylar belli oldu!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren flaş torba teklifinin detayları ortaya çıktı. Yeni ekonomi paketine göre, ilave istihdam sağlayan küçük işletmelere, her bir istihdam için 100 bin lira kredi sağlanacak.

Ekonomi / 28 Nisan 2021 Çarşamba 18:13
6 ay geri ödemesiz kredi! Detaylar belli oldu!

Geçtiğimiz ay açıklanarak takvime bağlanan ekonomi reform paketindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görev alanına giren başlıklarda yeni bir torba teklif hazırlığına başlandı. Buna göre, ilave istihdam sağlayan küçük işletmelere, her bir istihdam için 100 bin lira kredi sağlanacak.

NTV'nin haberine göre; Ekonomide yeni torba yasa hazırlığı yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen ay açıklanan reform takvimi çerçevesinde çalışmalara başladı.

Takvimde haziran sonuna kadar hayata geçirilmesi hedeflenen düzenlemeler torba teklif haline getirilecek. Teklifte fiyat istikrarının sağlanması, kamuda harcama disiplini ve istihdamın finansmanına ilişkin başlıklar bulunuyor.

FİYAT İSTİKRARI VE FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTELERİ KURULACAK

Enflasyonda yaşanan yükselişi ve dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan unsurları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek için Fiyat İstikrarı Komitesi kurulacak. Finans kanadında çalışmalar yapmak için ise Finansal İstikrar Komitesi hayata geçirilecek.

Komitenin her ay düzenli olarak bir araya gelerek 3 ayda bir rapor yayımlaması öngörülüyor. Teklifte, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan'ın tek bir belge haline getirilmesi de yer alacak.

İŞLETMELERE YENİ KREDİ DESTEĞİ

Torba yasada küçük ve mikro işletmeleri ilgilendiren bir destek de var. Küçük ölçekli firmalardan kaynak sıkıntısı çekenlere, istihdam sağlamaları şartıyla KGF destekli kredi sağlanacak. Her bir çalışan için 100 bin TL kredi hakkı tanınırken, üst limit 500 bin lira olarak belirlendi. Kredi 2 yıl vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak. Düzenlemenin kısa zaman içinde hayata geçirilmesi bekleniyor.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement