Zabıtadan duygulandıran davranış: Çöpe atılan Türk bayrağını çıkarıp öptü

Mersin'de Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Barış Mahallesi 128. Cadde üzerinde devriye attığı sırada, bir çöp tenekesi içine buruşturulmuş şekilde atılmış Türk bayrağı olduğunu fark etti.







Hemen durarak çöpün içindeki büyük Türk bayrağını çıkaran ekipler, bayrağı önce temizlerken ardından katlayıp, öperek arabaya koydu.



Çöpün içinde başka bayrak olup olmadığını da kontrol eden ekipler, uzun süre bölgede bayrağı çöpe atanı bulmaya çalıştı.









Çevrede yapılan incelemede bayrağı çöpe kimin attığı belirlenemezken, bayrak tamamen temizlenip, asılmak üzere belediyeye götürüldü.