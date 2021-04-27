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Yunan basını: Türkiye, yerli savaş uçağı için mühendis arıyor

Yunan televizyonu, Türk mühendislere yerli savaş uçağı programına katılmaları için çağrıda bulunulduğunu aktardı.

Güncel / 27 Nisan 2021 Salı 14:48
Yunan basını: Türkiye, yerli savaş uçağı için mühendis arıyor

Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile adından söz ettiren Türkiye, Milli Muharip Uçak (MMU) programı kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan MMU projesi kapsamında, 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini yerli uçakların alması planlanıyor.

YERLİ SAVAŞ UÇAĞI YUNAN BASININDA

Yerli savaş uçağında çalışmalarına hız veren Türkiye, söz konusu proje kapsamında çalışacak mühendisler arıyor.

Yunan basını, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) genç mühendis ilanına dikkat çekti.


YUNAN MUHABİR TÜRK MÜHENDİS İLANINI GÖSTERDİ

Skai TV muhabiri Manolis Kostidis, canlı yayında gösterdiği bir gazetedeki ilanın, savaş uçağı programına genç mühendisleri dahil etmeyi hedeflediğini aktardı. Ayrıca, Türkiye'nin yerli savaş uçağını inşa etmek için uzun zamandır kendi adımlarını attığı anımsatıldı.

Yunan muhabir, 'Pazar günü çıkan gazetelerin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii için ayrılan bölümü, Türk mühendislerden Türk savaş uçağı inşa projesine katılmalarını istiyor.' şeklinde konuştu.

KANAL KANAL GEZDİ

Yunan muhabir Kostidis, kendi kanalı ile kalmayıp ülkede birçok yayın yapan haber kanalına bağlanıp, Türkiye'nin yeni uçak yapacağını anlattı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK PROJESİNİN ÖZELLİKLERİ

Milli Muharip Uçak projesinde yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5'inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak.

MMU'nun, hem hava-kara hem de hava-hava muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlaması hedefleniyor.

Uçağın üstün hava hakimiyeti; yeni silahlarla arttırılmış havadan havaya muharebe menzili, yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam ateşleme ile yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü ile elde edilecek.

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