USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Ünlü iş adamı Hayyam Garipoğlu'na dolandırıcılık şoku! Şirketin 6 yöneticisi tutuklandı! Tam 29 milyon dolar!

Ünlü iş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait olan Maslak'taki finans şirketinin 6 yöneticisi zimmete para geçirerek firmayı 29 milyon dolar tutarında dolandırdıkları gerekçesi ile tutuklandı.

Güncel / 27 Nisan 2021 Salı 14:38
Ünlü iş adamı Hayyam Garipoğlu'na dolandırıcılık şoku! Şirketin 6 yöneticisi tutuklandı! Tam 29 milyon dolar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak", Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme" konuları ile ilgili yürütülen çalışmalarda Maslak'ta bulunan Hayyam Garioğlu'nun oğluna ait GKFX, Financial Services Limited Şirketi'nin 6 çalışanı gözaltına alındı.


Şüpheliler M.K.Y., B.K., C.Ö., V.S., S.E., ve R.E., isimli şahısların, şirket bünyesinde şirketin Maslak'ta bulunan ofisinde üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları, şüpheli şahısların şirket müşterilerinin nakit paraları ve teminat hesaplarının bir kısmını şirket hesaplarına hiç geçirmeden ve muhasebe sürecini hiç başlatmadan kasadan nakit olarak zimmetlerine geçirdikleri ileri sürüldü.

29 MİLYON DOLAR VURGUN

Gözaltına alınan şüpheliler V.S., ve C.Ö.,'nün şirketlere bilişim ve teknik destek vermekte iken gözaltına alınan diğer şüphelilerle birlikte hareket ederek şirketlerin bilişim sistemlerine ve muhasebe sistemlerine müdahale ederek zimmetlerine yüklü miktarda para geçirdikleri, belirlendi. Şüphelilerin muhasebe ve bilişim sistemlerine yaptıkları müdahale ve bulundukları pozisyon ve kendilerine olan güven nedeniyle uzun süre bu durumun anlaşılamadığı, zararın 29 Milyon dolar civarında olduğu, şüphelilerin hukuka aykırı ve usulsüz bir şekilde müşteki şirketi zarara uğrattıkları belirlendi.

Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait şirkette 29 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasına 6 tutuklama

6 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Konu ile ilgili olarak geçtiğimiz hafta yaptığı eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement