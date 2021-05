Ünlü iş adamı Hayyam Garipoğlu'na dolandırıcılık şoku! Şirketin 6 yöneticisi tutuklandı! Tam 29 milyon dolar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak", Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme" konuları ile ilgili yürütülen çalışmalarda Maslak'ta bulunan Hayyam Garioğlu'nun oğluna ait GKFX, Financial Services Limited Şirketi'nin 6 çalışanı gözaltına alındı.





Şüpheliler M.K.Y., B.K., C.Ö., V.S., S.E., ve R.E., isimli şahısların, şirket bünyesinde şirketin Maslak'ta bulunan ofisinde üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları, şüpheli şahısların şirket müşterilerinin nakit paraları ve teminat hesaplarının bir kısmını şirket hesaplarına hiç geçirmeden ve muhasebe sürecini hiç başlatmadan kasadan nakit olarak zimmetlerine geçirdikleri ileri sürüldü.



29 MİLYON DOLAR VURGUN



Gözaltına alınan şüpheliler V.S., ve C.Ö.,'nün şirketlere bilişim ve teknik destek vermekte iken gözaltına alınan diğer şüphelilerle birlikte hareket ederek şirketlerin bilişim sistemlerine ve muhasebe sistemlerine müdahale ederek zimmetlerine yüklü miktarda para geçirdikleri, belirlendi. Şüphelilerin muhasebe ve bilişim sistemlerine yaptıkları müdahale ve bulundukları pozisyon ve kendilerine olan güven nedeniyle uzun süre bu durumun anlaşılamadığı, zararın 29 Milyon dolar civarında olduğu, şüphelilerin hukuka aykırı ve usulsüz bir şekilde müşteki şirketi zarara uğrattıkları belirlendi.



Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait şirkette 29 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasına 6 tutuklama



6 KİŞİ TUTUKLANDI



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Konu ile ilgili olarak geçtiğimiz hafta yaptığı eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.