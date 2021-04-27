Samsun’da 234 bin lirayı dolandırıcıya kaptırdı

Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Ö.G.'yi telefonla arayan dolandırıcı, kendisini bir bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtıp, hesabından bin lira para çekildiğini ve bilgisinin olup olmadığını sordu.



Ö.G. haberinin olmadığını ileri sürünce dolandırıcı, hesabının dondurulması için işlem yapmak üzere Team Vieewer Quick Sport isimli uygulamayı indirmesini istedi.



234 BİN LİRASINI KAPTIRDI

Söz konusu uygulamayı telefonuna indirip telefonunu kapatan Ö.G., banka hesabını kontrol ettiğinde altın hesabında bulunan 503,7 gram altının 234 bin lira paraya çevrilip, bu paranın da başka bir hesaba aktarıldığını fark etti.



Dolandırıldığını anlayan Ö.G. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.