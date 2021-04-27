Kamu çalışanlarına idari izin! Tarihler belli oldu!

Cumhurbaşkanlığına bağlı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Genelge ile tüm kamu çalışanlarının, Ramazan Bayramı haftasında, yani 10 Mayıs Pazartesi, 11 Mayıs Salı günü tam, 12 Mayıs Çarşamba günü ise yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.



Yapılan açıklamada, iki önemli husus yer aldı:



1- 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle hizmetler (sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç) asgari personelle yürütülecek.



2- Yine hizmetlerin asgari personel bulundurularak yürütülmesi kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığınca uygun görülmüştür.



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