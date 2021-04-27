İsrailli işgalciler Müslüman zannettikleri sürücü Yahudi çıkınca zarar verdikleri araç için para topladı

İsrailli işgalcilerin Müslümanlara yönelik saldırılarına her geçen gün yenileri eklenirken Kudüs'te Müslüman zannettikleri bir sürücüyü linç etmeye kalktılar. Şahsın İsrailli bir Yahudi olduğu ortaya çıkınca aralarında para toplayıp, araca verdikleri zararın karşılanması için sürücüye teslim ettiler.