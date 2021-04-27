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Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar? Başkan Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin miktarını açıkladı. Emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinin 1100 TL'ye çıkarıldığını açıklayan Erdoğan, kararname ile uygulamaua geçeceğini kaydetti.

Güncel / 27 Nisan 2021 Salı 21:45
Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar? Başkan Erdoğan açıkladı!

Emekliye bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih, 2021 Ramazan ayına gelmemiz ile birlikte milyonlarca emekli ve yakınları tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye bayram ikramiyesinin miktarını açıkladı. Erdoğan, "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz." dedi.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

AK Parti MKYK toplantısı sonrasında gazetecilerin “Emeklilere bayram ikramiyesinin bin 500 lira gibi bir rakam konuşuluyor” şeklindeki sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? Bin enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor, bunu inşallah 100’e tamamlayacak, inşallah bin 100 olarak yapacağız. Bunu da Meclis’e değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz” açıklamışında bulundu.

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