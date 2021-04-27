CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi krizde!

Vatandaşa hizmet ulaştıramama ve yönetim beceriksizlikleriyle gündeme gelen CHP’li belediyeler, kendi çalışanlarına da emeklerinin karşılığını ödeyemeyecek kadar kriz içinde.



CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta ve itfaiye çalışanları ile belediyeye bağlı Eşrefpaşa Hastanesindeki sağlık emekçilerinin mesai ve nöbet ücretlerini aylardır ödemediği ortaya çıktı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan’a özgürlük açıklaması yapan TÜM BEL-SEN’in belediyede toplu iş sözleşmesi yetkisi almasını belediye binası önünde “Çav Bella” şarkısı eşliğinde dans edip kutlamıştı.







Yetkili sendika TÜM BEL-SEN’den belediye çalışanlarının ücretlerinin ödenmemesiyle ilgili herhangi bir adım atılmazken, Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (TÜM YEREL-SEN), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına konuyla ilgili bir yazı gönderdi.







Yazıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Daire Başkanlıklarında görevli emekçilerin maktu mesai ücretleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesinde görevli sağlık emekçilerinin nöbet ücretlerinin ödenmediği ve ne zaman ödeneceği ile ilgili de bir bilgi verilmediği belirtildi.







Kovid-19 salgını döneminde aktif olarak sahada canla başla mücadele eden zabıta, itfaiye ve sağlık emekçilerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi nedeniyle maddi kayıplar yaşadığı anlatılan yazıda, konuyla ilgili sorunun bir an önce giderilmesi talep edildi.