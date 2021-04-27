CHP'den yeni skandal! Polisimizi şehit eden isim için harekete geçtiler!

İstanbul Bağcılar'da, narkotim ekibinden Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi, Yunus Nacar'ın ise yaralanmasına ilişkin saldırıda aralarında Kadir Aktar'ın bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Kadir Aktar, Maltepe Cezaevi'nde intihar ederek yaşamına son verdi.



KADİR AKTAR'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORU ÖNERGESİ



CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, polis memuru Erkan Gökteke'yi şehid eden saldırganlardan Kadir Aktar'ın ölümü hakkında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yazılı cevaplandırılması talebiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.



CHP'Lİ HAKVERDİ: "17 YAŞINDAKİ BİR GENÇ…"



Ali Haydar Hakverdi; Kadir Aktar'ın ölümünü, Meclis gündemine taşıdı ve milletvekillerden oluşan bir heyetin olayı yerinde incelemesini talep etti ve "17 yaşındaki bir gencin iddia edildiği üzere intihar mı ettiği ya da hangi koşullarda intihara sürüklendiği araştırılmalıdır" ifadelerini kullandı.



ARVAS: HAKVERDİ'NİN '17 YAŞINDAKİ BİR GENÇ' DİYE KONUYA GİRMESİ TAM BİR REZİLLİK



AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, "Bu kadarına da pes artık. Polisimiz Erkan Gökteke şehit olduğu zaman ve sonrasında paylaşım bile yapmayan CHP milletvekili Ali Haydar Hakverdi polisimizi şehit eden teröristin intiharı için soru önergesi vermiş. '17 yaşındaki bir genç' diye konuya girmesi ise tam bir rezillik" ifadelerini kullandı.



OLAYIN GEÇMİŞİ



18 Şubat 2021 tarihinde Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edilmiş, araçtaki polis memuru Erkan Gökteke göğsünden, Yunus Nacar ise kolundan yaralanmıştı.



Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edilen polislerden Erkan Gökteke, burada yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.



Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.



Operasyonda Serdar B. ile 18 yaşından küçük O.I. ve K.A. gözaltına alınmış, şüphelilerle birlikte 2 silah da ele geçirilmişti. Zanlılara ait olduğu belirtilen başka bir silah da çöp konteynerinde bulunmuştu.



Çalışmaların devamında yakalanan diğer şüpheli R.B'nin 75 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenmişti.



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