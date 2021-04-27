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Biden'ın 'soykırım' küstahlığına karşı Türkiye'den bomba hamle gelebilir!

Bloomberg'de yer alan bir iddiaya göre ABD Başkanı Joe Biden'ın "soykırım" skandalına karşı Türkiye, terör örgütü PYD'ye operasyon düzenleyebilir.

Güncel / 27 Nisan 2021 Salı 11:52
Biden'ın 'soykırım' küstahlığına karşı Türkiye'den bomba hamle gelebilir!

Bloomberg'de yer alan bir haberde Türkiye'nin ABD Başkanı Joe Biden'ın 'soykırım' çıkışına karşı PYD'ye operasyon düzenleyebileceği ifade edildi.

Üst düzey bir yetkiliye dayandırılan habere göre Türkiye ayrıca; 1980'de ABD ile imzalanan savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmasını dondurabilir.

İş birliği anlaşması dondurulabilir

Savunma iş birliğinin merkezinde yer alan pakt, hem Türkiye'ye hem de ABD'ye güvenlik yardımı sağlayarak istihbarat paylaşımına, ortak tatbikatlara ve ABD'nin Türk hava üslerine erişimini artırmaya olanak tanıyor.

Misilleme seçenekleri masada

Bloomberg'e konuşan yetkili; Türkiye'nin Biden'ın açıklamalarından PYD'ye karşı bir operasyon başlatabileceğini ve misilleme seçeneklerinin masada olduğunu söyledi.

Erdoğan'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımasına sert tepki gösterdi.

Biden'ın açıklamalarını mesnetsiz ve hakikate aykırı olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tarihteki olayların araştırılması ve hakikatlerin ortaya çıkartılması, bu işin erbabına, tarihçilere bırakılmalıdır, siyasetçilere değil' ifadelerini kullandı.

Kendisinin belgelerle konuştuğunu vurgulayan Erdoğan, 'Buyurun arşivlerimizi açalım tarihçiler baksın. Hodri meydan diyoruz' dedi.

Recep Tayyip Erdoğan

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