Aşı ikna timleri İngiliz basınında! The Guardian: Büyük başarı!

Türkiye'de aşılama faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Sırası gelenlerde BioNTech ve Sinovac opsiyonları sunulsa da bazı vatandaşların hak kazanmalarına rağmen aşı olmaya gitmedikleri ortaya çıkmıştı.



Bunun ardından Sağlık Bakanlığı, her ilde özel olarak çalışan 'aşı ikna timleri'ni devreye aldı. Aşı timleri her gün sırası gelmesine rağmen randevu almayan yüzlerce kişiye ulaşarak neden aşı olmadıkları yönünde bilgi alıyor.



Bu projenin kısa sürede yakaladığı başarı dünyanın da dikkatini çekti. İngiliz The Guardian gazetesi 'Kovid ikna timleri'ni manşetine taşıdı.



İlk olarak ilçelerde başlanan bu uygulamanın yakaladığı başarı sonrası ülke geneline yayıldığının altının çizildiği haberde ekiplerin ilk olarak sohbet etmek için evlere gittiği belirtildi.