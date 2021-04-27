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ABD polisinden yaşlı kadına çirkin müdahale! Önce yere attılar…

ABD polisinin sivillere uyguladığı tartışmalı müdahaleler gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl meydana gelen ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran George Floyd cinayetinin ardından eleştiri oklarının hedefine oturan ABD polis teşkilatındaki skandallar, bir bir ortaya çıkıyor. Ülke medyasına yansıyan haberlerde, geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleşen bir olayda, polisin yaşlı ve hasta bir kadına uyguladığı skandal muamele büyük tepki çekti.

Dünya / 27 Nisan 2021 Salı 10:27
ABD polisinden yaşlı kadına çirkin müdahale! Önce yere attılar…

Olay, 2020'nin Haziran ayında Colorado eyaletinde yaşandı. 73 yaşındaki demans hastası Karen Gurner isimli kadın, girdiği marketten çıkarken ödeme yapmayı unuttu.

Market çalışanlarının, aldığı şeker, kola ve tişört için ödeme yapması gerektiği söylenen yaşlı kadın, anlama bozukluğu da yaşadığı için bu talebi yerine getiremedi.

Yaşlı kadının elinden eşyaları alan market görevlileri, polise haber verdi. Market çıkışında, üzerinde parasını ödemediği herhangi bir eşya bulunmadığı halde yaşlı kadına müdahale eden polis memurları, hasta kadını hızlıca yere atarak gözaltına almaya çalıştı.

Polis memurlarının üzerinde yer alan vücut kameralarına yansıyan müdahale sırasında polisleri, 73 yaşındaki kadının kolunu çıkardığı belirlendi. Anlama bozukluğu yaşayan ve ağlayan yaşlı kadına sert davranmaktan çekinmeyen polislerin, olay sonrasındaki tavırları ise izleyenleri şoke etti.



Müdahalenin arkasından polis merkezine gelerek yaralı kadını kelepçeli halde hücreye atan ve vücut kamerasına yansıyan görüntüleri izleyen polislerin, yaptıkları müdahaleyi kahkahalar atarak izledikleri görüldü.

Gülerek görüntüleri izleyen polislerin 'Kadının kolunu çıkardığıma inanamıyorum! Çıkan sese bak. Vücut kamerası görüntüleri adeta film gibi, tüm gün sıkılmadan bunu izleyebilirim! İyi iş, ortak' gibi ifadeler kullandıkları görüldü.

Polis merkezindeki kameraların basına yansımasının ardından büyük yankı yaratan olay sonra söz konusu polisler hakkında soruşturma başlatıldığı, ancak görevlerine devam ettiği belirlendi.

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