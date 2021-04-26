Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda bir turist, 'maskeni tak' diyen vatandaşa tükürdü

İstanbul'da metroya binen bir vatandaş maskesi olmayan turisti uyarınca başına gelmeyen kalmadı. Olay geçtiğimiz Eylül ayında meydana geldi. Bir vatandaş, metroda Yenikapı istikametine doğru ilerlerken aynı metro içerisindeki bulunan genç kadının maske takmayarak seyahat ettiğini gördü.



"METRODA MASKESİZ GİDEMEZSİN"



Sabah'n aktardığına göre duyarlı bir vatandaş, genç kadının yanına giderek maskesini takması konusunda uyarıda bulundu. Genç kadın uyarıya rağmen tepki vermeyince vatandaş Türkçe bilmediğini düşünerek bu kez İngilizce maskesini takmasını söyledi. Genç kadın uyarının ardından bir anda bağırmaya başladı. Vatandaş maske uyarısı yapmaya devam edince maskesiz kadın bu kez genç adamın üzerine yürümeye başladı.



MASKENİ TAK UYARISINA TÜKÜREREK CEVAP VERDİ



Neye uğradığını şaşıran genç adam cebinden çıkardığı cep telefonu ile turist olduğu anlaşılan Sara B., isimli kadını videoya almaya başladı. Vatandaş telefonu ile kendisini çektiğini fark eden genç kadın daha da öfkelenerek biranda saldırıya geçti. Metro içerisinde yaşanan kovalamaca sırasında kamera kayıtlarında genç turistin maske tak uyarısına tükürerek yanıt verdiği dikkatlerden kaçmadı.



METRO GÜVENLİĞİ MÜDAHALE ETTİ



İkili arasında yaşanan kısa süreli tartışma sonrası Sara B., tarafından darp edilen genç adam metro durduğu sırada durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Şikayet üzerine güvenlik güçleri tarafından muhafaza altına alınan Sara B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda ifade veren genç kadın kendisini uyaran kişinin bağırarak konuştuğunu ayrıca izinsiz görüntülerini çektiğini bu nedenle şikayetçi olduğunu belirtti.



1 YIL HAPSİ İSTENİYOR



İki tarafından şikayeti üzerine olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Sara B., hakkında 'Basit Yaralama' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapis istemiyle, uyarıyı yapan hakkında ise 'Basit Yaralama' ve 'Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek' suçları kapsamında 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.