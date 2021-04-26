Seyahat kısıtlamasında ceza yememek için ne yapılmalı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, 17 Nisan-29 Mayıs arası tam kapanmaya geçileceğini duyurdu. Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından şehirler arası seyahat etmek isteyen vatandaşlar, online sehayat bileti sitelerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.



5 DAKİKADA 7 KAT YOĞUNLUK OLUŞTU



Tam kapanma açıklamasının ardından vatandaşlar, perşembe akşamki kısıtlamalar başlamadan yolculuklarını yapmak üzere seyahat bileti sitelerine akın etti. Firmalar tarafından yapılan açıklamada seyahat kısıtlaması kararının açıklandığı ilk saniyelerde normalden 4 kat fazla ziyaretçi geldiği, açıklamayı takip eden 5. dakikada ise bu oranın 7 kata çıktığı belirtildi.



SEYAHAT KISITLAMASINDA CEZA YEMEMEK İÇİN NE YAPILMALI?



29 Nisan sonrasındaki dönemde seyahat izni alabilecek durumda olan vatandaşların terminallere gidiş-dönüşlerde sokağa çıkma yasakları nedeniyle ceza almamaları için seyahatlere ilişkin izin belgelerinin yanı sıra, biletlerinin ekran görüntüsünü, SMS mesajlarını veya onaylı e-postalarını seyahat öncesinde, seyahat sırasında ve seyahat sonrası ikametlerine giderken mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekiyor.



SEYAHAT BELGESİ ALO 199 VE E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINABİLECEK



Seyahat kısıtlamasında zorunlu hallerde Seyahat İzin Belgesi'nin Alo 199 ve e-Devlet üzerinden alınabilecek.



'BİLETLERİ ONLİNE KANALLARDAN ALIN' UYARISI



Kısıtlama döneminde seyahat yapılabilmesi için özel izin belgesi alan vatandaşlar uçak, otobüs ve özel araçlarında seyahat edebilecekler. Vatandaşlar, son dakika sefer değişiklik ve iptallerinden otomatik olarak haberdar edilmek, terminallere gidiş-dönüşlerde ceza almamak için elektronik bilet kayıtlarını ibraz edebilmek ve fiziksel teması en aza indirmek amacıyla biletlerini online kanallardan almaları öneriliyor.