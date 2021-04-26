İşletme sahiplerini sevindiren düzenleme! Kira muafiyeti geliyor...

Pandemi ya da benzeri olağanüstü durumlarda kapalı kaldıkları süre boyunca işletmelere kira muafiyeti sağlayacak yasal düzenleme konusunda hazırlıklara başlanması perakende sektöründe büyük sevinç oluşturdu.



Kira konusunun perakende sektörünün halen karşı karşıya bulunduğu en önemli sorun olduğunun altını çizen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, düzenlemenin bir an önce tamamlanarak yürürlüğe girmesini beklediklerini söyledi.



Öncel, pandeminin perakendecileri ve mülk sahiplerini daha önce deneyimlemedikleri bir durumla karşı karşıya bıraktığına dikkat çekti. İlk kez karşılaşılan sorunun çözümü için tarafların genel olarak iyi niyet çerçevesinde çözümler üreterek bugüne kadar gelebildiklerini anlatan Öncel, şöyle konuştu:



BÜYÜK MUTLULUK DUYDUK



“Tüm iyi niyetli yaklaşımlara rağmen tarafların referans alabilecekleri belli standartlar bulunmadığı için yer yer haksızlıklar oluştu. Hiç arzu etmediğimiz halde mülk sahipleri ve perakendeciler arasında ihtilaflar yaşanmaya başladı. Aylık çözüm formülleri üretmekten hem çok yorulduk hem de dayanacak gücümüz kalmadı. Hatırlanacağı gibi daha önce dövizle kira konusunda benzer bir sorun vardı. Üç yıl önce Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu büyük sorun çözüme kavuşturuldu. Pandemi döneminde zorunlu nedenlerle kapalı kalınan günler ve erken kapanma nedeniyle kaybedilen saatlerden kira alınmaması için yasal bir düzenleme gerektiğini her fırsatta dile getiriyorduk. Perakendecinin bu haklı ve acil talebinin Ankara'da karşılık bulmasından büyük mutluluk duyduk.''



KAPALI KALINAN SÜRE VE SAATLER İÇİN KİRA MUAFİYETİ



''Borçlar Kanunu'nunda değişiklikle pandemi ve benzeri olağanüstü durumlarda kapalı kalınan süreler için işletmelere kira muafiyeti getiren bir düzenleme üzerinde çalışıldığını biliyoruz'' diyen Öcel,



Tüm üye markalarımızda büyük sevinç oluşturan ve mülk sahiplerinin de alamadıkları bedelleri vergilerinden mahsup edebilmelerine imkân sağlayacağına inandığımız düzenlemenin en kısa zamanda yürürlüğe girmesini bekliyor, emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyoruz.”