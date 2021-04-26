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Beklenen oldu! Tam kapanma geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında biraraya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararlarını açıkladı.

Güncel / 26 Nisan 2021 Pazartesi 19:52
Beklenen oldu! Tam kapanma geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün kabine toplantısı sonrası açıklamalarla Türkiye salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçiyor. 

İşte Başkan Erdoğan'ın o sözleri;

Tedbirlerin neticelerini almaya başladık. Biraz daha fedakarlık yapmamız önem arz ediyor.

Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı ücretleri alındığını duyuyoruz. Vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilemez.

TAM KAPANMAYA GEÇİYORUZ

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir.

Recep Tayyip Erdoğan

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