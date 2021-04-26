AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye: 2 yılda 139 milyar TL kaynak ile ne ürettiniz?

CHP döneminde yönetilen bütçeyi incelediklerini belirten Kabaktepe, "Buna göre 2019'un son 6 ayında 36 milyar 400 milyon TL'lik bütçe kullanıldı. 2020 yılının tamamında 76 milyar 606 milyon TL bütçe kullanıldı. 2021'in ilk 3,5 ayında ise kullanılan bütçe 26 milyar 862 milyon TL olarak gerçekleşti. CHP döneminde genel toplamda 139 milyar 868 milyon TL bütçe kullandı. Peki bu kadar parayla hangi eser üretildi? Sabah akşam reklamını yaptıkları düşük bütçeli işlerin haricinde geriye kalan milyarlarca liralık kaynak nereye gitti? Yılda 20 bin yeni konut, TEM'e Megabüs, 30 milyon metrekare yeni yeşil alan, 100 bin yeni otopark, yeni AR-GE merkezleri, sağlık tesisleri sözleri nerede?" sorusunu yöneltti.





KABAKTEPE: "2 YILDA İBB'NİN BORÇ STOKU 43 MİLYAR TL'Yİ AŞTI"



Proje ve yatırımlara harcanan bütçenin azalmasına rağmen borcun katlandığına dikkat çeken Kabaktepe, "İBB'yi yönettiğimiz 25 yılda; metro, metrobüs, okullar, spor salonları, barajlar, fabrikalar, yenilenebilir enerji merkezleri, arıtma tesisleri, AR-GE merkezleri, yol çalışmaları, tüneller, alt yapı yatırımları başta olmak üzere pek çok icraata imza attık. CHP döneminde tek bir eser, icraat yok, buna rağmen 2 yılda borç stoku 43 milyar 402 milyon TL'ye yükseldi. İBB, tarihinde ilk kez borçlanamaz hale düştü. Çünkü yasal olarak toplam borç stoku, bir önceki yıl gerçekleşen gelirlerin 1,5 katını geçemez. Hem İBB'nin kaynakları tükeniyor hem de borçlanma artıyor. CHP'li yönetim de AK Parti döneminde yapılmış icraatların ya da büyük ölçüde tamamlanmış projelerin açılışını yapıyor. İcraat yok, emek yok, hazır projeleri 'Ben yaptım' diye pazarlamak var. İşte biz buna 'Guguk Kuşu Siyaseti' diyoruz. Çünkü Guguk Kuşu, fıtratı gereği yuva yapmaz, kuluçkaya yatmaz, emek sarf etmez, hazıra konar." dedi.





2018'DE YÜZDE 54 OLAN YATIRIM BÜTÇESİ YÜZDE 32'YE DÜŞTÜ



Yatırımlara ayrılan kaynak da ciddi ölçüde kesinti yapıldığını vurgulayan Kabaktepe, "İstanbulluların menfaatine iş ve eser üretmek için ayrılan yatırım bütçesinde son 2 yılda büyük kesinti yapıldı. Buna göre; 2018 yılı bütçesinde yatırımlara ayrılan pay yüzde 54,13 iken 2021 yılında yüzde 32,34'e düşürüldü. Seçim zamanında "İsrafa son vereceğiz" diyen İBB Başkanı, mal ve hizmet alımını zorunlu haller dışında durduracaklarını vadetmişti. Ancak 2018 yılında mal alım miktarı 4 milyar 985 milyon iken 2021'de mal alımı için belirlenen miktar 10 milyar 249 milyon 098 bin oldu. İsraf dedi, 2 kat artırdı." bilgisini paylaştı.



KABAKTEPE: "4 BELEDİYEMİZ SON 2 YILDA 187 PROJEYE İMZA ATTI"



İBB ile AK Partili ilçe belediyelerin performanslarını mukayese eden Kabaktepe, "Üsküdar, Kağıthane, Ümraniye ve Beyoğlu Belediyelerimizi ziyaret ettim. Bu 4 belediyemizin toplam bütçesi 3 milyar 945 milyon TL. Son 2 yılda 187 projeye imza atmışlar. Bu projelerin içerisinde; bilim ve inovasyon merkezleri, okul, sağlık tesisleri, öğrenci yurtları, veteriner kliniği, cami, otopark, yeşil alanlar başta olmak üzere pek çok proje yer alıyor. Bu durumda, 4 belediyemizin toplam bütçesinden 35 kat daha fazla bütçeye sahip İBB'nin ise 6 binin üzerinde eser üretmesi lazım? Peki ne ürettiler? Temel atmama, musluk takma törenlerinden başka hangi eseri üretip İstanbul'a kazandırdılar?" dedi.



