Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde Biden'ın 'soykırım' açıklamaları protesto edildi!

ABD Başkanı Joe Biden'ın skandal 'soykırım' iddiası, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde protesto edildi. Protestoya Azerbaycanlılar da destek verdi.



ABD'de yaşayan bir grup Türk vatandaşı konutun önündeki kaldırıma kurdukları çadırdan marşlar ve şarkılar çalarken, meydandaki anıtın çevresinde toplanan Ermeniler de Türkiye karşıtı sloganlar attı.



ABD başkanı Joe Biden'ın skandal siyasi açıklamasının ardından Washington'da yaşayan Türkler, Türk büyükelçilik konutu ve büyükelçilik binası önüne geldiler.



Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve Türk Amerikan Yönledirme Komitesi'nin organizasyonunda Azerbaycanlıların da destek verdiği protesto gösterisi düzenlediler.



Gösteride bunun bir soykırım olmadığı, BM ve uluslararası mahkemelerin kararlarıyla hatırlatıldı ve tarihin tarihçilere bırakılması mesajı verildi.



Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Azeybaycanlılar, Biden'ın skandal sözlerini protesto etti. Gösteride pankartlar ve sloganlarla Birleşmiş Milletler kararları hatırlatıldı.



Büyükelçilik Konutu'nun ardından büyükelçilik binasına geçen topluluk, burada da eylemlerini sürdürdü. Gösteri İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra olaysız sona erdi.



Diğer taraftan Ermeni yanlısı bir grup da karşı kaldırımda gösteri düzenledi. Türkiye aleyhine sloganlar atan Ermenilerle Türk vatandaşları arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.



ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde de Ermeni yanlısı bir grup bayraklarla toplandı. Cienega Bulvarı'nda toplanan grup sloganlar attı.