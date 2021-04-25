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Okul grubunda Atatürk'e hakaret eden veliye gözaltı

Okul grubunda paylaşılan bir video üzerine, Atatürk'e mal ve put diyen veli başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Güncel / 25 Nisan 2021 Pazar 13:26
Okul grubunda Atatürk'e hakaret eden veliye gözaltı

Konya'da bir okulun mesajlaşma uygulamasındaki öğrenci grubunda gerçekleşen sohbet, sosyal medyada gündem oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle grupta TBMM'nin açılış videosunu paylaşan veli, F.G. isimli velinin tepkisiyle karşılaştı.

"BURASI ÖDEV GRUBU"

Atatürk'ün yer aldığı görüntüye hakarette bulunan F.G., "Burası ödev grubu değil mi? Mustafa Ke malın ne işi var burada." ifadesini kullandı.

'MAL' KELİMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Günün önemi nedeniyle söz konusu paylaşımın doğal olduğunu savunan veli bu kez ise F.G.'nin "Doğallık ne alaka ya. Kutlayacaksan evinde kutla Ata'nı, burası ödev grubu ise ödev paylaş. Çocukların beyninin yıkandığı yeter artık, çok seviyorsan Ke mal atanı evinde çocuklarınla kutla hanfendi. Milleti Kemal'le putla rahatsız etmeyin artık." sözlerine maruz kaldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olay sonrası ise çirkin söylemlerde bulunan F.G. hakkında harekete geçildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, olayla ilgili yazılı açıklama yaparak şüpheli F.G. hakkında Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığınca "5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar" kapsamında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin Sarayönü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını da belirten Solmaz, zanlının adli işlemleri sonrasında mevcutlu olarak Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceğini, Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

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