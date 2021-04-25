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Irak’ta 82 kişinin öldüğü yangın: Sağlık Bakanı görevden alındı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, koronavirüs hastalarının kaldığı hastanede 82 kişinin yaşamını kaybetmesine yol açan yangının ardından Sağlık Bakanı’nı geçici olarak görevden aldı.

Dünya / 25 Nisan 2021 Pazar 18:50
Irak’ta 82 kişinin öldüğü yangın: Sağlık Bakanı görevden alındı

Irak Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, koronavirüs hastalarının kaldığı hastane yangınında sorumluların tespiti amacıyla bazı kararlara imza attı.

Kazımi bu kapsamda Sağlık Bakanı Hasan Temimi'yi geçici olarak görevinden uzaklaştırdı ve hakkında inceleme başlatılması talimatı verdi.

MAAŞLARININ YARISINI ALABİLECEKLER
Başbakan Kazımi, Bağdat Valisi Muhammed Cabir Ata ve Bağdat Risafa Yakası Sağlık Müdürü Abdulgani Saadi'yi de geçici olarak görevden alarak haklarında inceleme başlatılmasını istedi.

Irak yasalarına göre Başbakan'ın 'geçici olarak görevden uzaklaştırma' kararı uyarınca söz konusu yetkililerin, görevi 60 gün boyunca dondurulacak ve bu sürede maaşlarının yarısını alabilecekler.

Hükümet yetkilisi hakkında yürütülen incelemenin 60 günde bitmemesi halinde yetkili aynı göreve bir daha geri dönemeyecek.

MECLİS YARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK
Bu arada Irak Meclisi yayımladığı açıklamada, pandemi hastanesindeki yangına ilişkin gelişmeleri tartışmak üzere yarın olağanüstü oturum düzenleneceğini duyurdu.

Bağdat'taki sağlık makamları, yangında hayatını kaybedenlerin naaşlarını sabah saatlerinden itibaren yakınlarına teslim etmeye başladı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta koronavirüs hastalarına tahsis edilen hastanede dün çıkan yangında 82 kişi hayatını kaybetmiş, 110 kişi de yaralanmıştı.

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