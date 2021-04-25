CHP’li Gemlik Belediyesi’nden Keloğlan heykeli

CHP’li belediyeler adeta heykel yarışına girdi.



Bugün bir heykel daha yerine konuşlandırıldı.



Adres Bursa’nın Gemlik ilçesi…



Gemlik’te belediye ekipleri işe koyuldu, Tankut Öktem heykel atölyesinde yaptırılan Keloğlan heykelini, otobüs duraklarının bulunduğu alana getirdi.



ÇINAR AĞACININ ÜZERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Ekipler, Keloğlan heykelini kısmen kurumuş çınar ağacının üstüne yerleştirdi.



Ağacın üstüne konulan Keloğlan heykeli, ilçedeki vatandaşların büyük ilgisini çekti.



KILIÇDAROĞLU, BİRKAÇ AY ÖNCE GEMLİK’TEYDİ

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da geçtiğimiz aylarda ilçeyi ziyaret ettiği, burada bazı projelerin açılışını yaptığı öğrenildi.





