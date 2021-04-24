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Bu nasıl Milliyetçilik? İP'li Çelik'in gazetesi Yeniçağ HDP'den korkuyor mu?

İP'li Ahmet Çelik'in gazetesi Yeniçağ, ABD Başkanı Joe Biden'ın skandal 'Ermeni soykırımı' açıklamasına tepki gösterirken, HDP'nin, 'Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin!' sözlerine ise tek kelime edemedi.

Siyaset / 24 Nisan 2021 Cumartesi 23:52
Bu nasıl Milliyetçilik? İP'li Çelik'in gazetesi Yeniçağ HDP'den korkuyor mu?

Kendilerini kamuoyuna Milliyetçi olarak takdim eden, İP İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in gazetesi Yeniçağ, Joe Biden'ın açıklamalarına yönelik tepkileri haberleştirirken, ortakları HDP'nin, 'Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin!' şeklindeki skandal sözlerine tek kelime edemedi.
 
HDP'den korkan Milliyetçiler!
Türkiye, bugün HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan 'Ermeni soykırımı' açıklaması ile içimizdeki hainleri yeniden tanıdı. HDP'nin twitter hesabından paylaşılan açıklamada, 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' şeklinde skandal ifadeler kullanıldı. İP'li Ahmet Çelik'in gazetesi Yeniçağ da bizzat kendisi de, HDP'nin bu skandal mesajına karşılık veremedi.
 
Biden'ı kınadı, HDP'ye ses çıkartamadı!
Ahmet Çelik, Biden'ın açıklamasından sonra, twitter hesabından paylaştığı mesajında, 'Türk Milleti'nin onur ve itibarını zedelemek amaçlı atılan 'Soykırım' iftirasına sessiz kalanları şiddet ve nefretle kınıyorum.' diyerek, ABD Başkanı'nı kınasa da ortakları HDP'ye sessiz kaldı.
 
 
HDP'nin skandalı Yeniçağ'da da yer bulamadı
Öte yandan Yeniçağ Gazetesi de İP Genel Başkanı Meral Akşener ile İP İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in tepkilerini haberleştirdi ancak HDP'nin skandal mesajına yönelik tepkileri görmezden geldi.

Meral AkşenerMilletvekili

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