Boğaziçi provokatörlerinden sözde Ermeni soykırımına destek

Son dönemde üniversitelerde sol gruplar “Dayanışma” adıyla örgütleniyor. Boğaziçi Dayanışması, bu örgütler ağının Boğaziçi Üniversitesindeki parçası. Oluşum, Boğaziçi provokasyonunda eylemleri, hem okul içerisindeki resmi temsilcileri ve kulüpleri pasifize ederek yönetmiş, hem de okul dışarısına taşımıştı.



Soykırım yalanına destek



Provokasyonların arkasında yer alan Boğaziçi Dayanışması, Ermenilerin bitmeyen asırlık yalanı olan ve ülkelerin siyasi amaçlarla kullandığı sözde Ermeni soykırımına destek çıktı. Oluşumun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sözde Ermeni soykırımı kınandı.



'Ermenileri saygıyla selamlıyoruz'



Mesajda, 'Şunu unuttunuz ki Ermenilerin imha edilmesi bütün Türkiye'nin yıkımı demektir. 1915 Ermeni Soykırımı'nın 106'ıncı yıl dönümünde Ermeni halkının acısını paylaşıyor, onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyoruz' denildi.





