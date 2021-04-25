AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP'ye 'eser' tepkisi: Guguk kuşu siyaseti yapıyorlar

Sözlerinin devamında İBB yönetiminin guguk kuşu siyaseti yaptığını vurgulayan Kabaktepe, 'Fıtratı gereği guguk kuşu yuva yapmaz, guguk kuşu kuluçkaya yatmaz, guguk kuşu hazıra konar. CHP'li İBB'de son 2 yıldır 'Guguk kuşu siyaseti' hâkim' şeklinde konuştu.
Sözlerinin devamında İBB yönetiminin guguk kuşu siyaseti yaptığını vurgulayan Kabaktepe, 'Fıtratı gereği guguk kuşu yuva yapmaz, guguk kuşu kuluçkaya yatmaz, guguk kuşu hazıra konar. CHP'li İBB'de son 2 yıldır 'Guguk kuşu siyaseti' hâkim' şeklinde konuştu.