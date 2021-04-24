TBMM Başkanı Şentop: 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi hukukta mevcut değildir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili açıklamada bulunarak, "İddia edildiği gibi 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir. ABD'nin 2021'de alacağı siyasi tutum, değişikliğin özde değil yalnızca yeni yönetimin tavrında olduğunu ortaya koyacak." ifadelerini kullandı. Ayrıca Şentop, Ermeni tarafının tarihi gerçeklere aykırı olarak kabullendiği ve diğer ülkelere kabul ettirmeye çalıştığı söylemin Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çabalarına gölge düşürdüğünü söyledi.