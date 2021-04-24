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Metina'ya kara harekatı başladı: PKK'nın kampları tek tek vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki PKK yuvası Metina'ya operasyon başlattı. Hava harekatına, topçu ve komando birlikleri de destek veriyor. Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil'e düzenlenen operasyonda havadan ağır ateş altına alınan bölgeye, helikopterlerle özel harekat birlikleri indirildi. Hava harekatına, topçu ve komando birlikleri de destek veriyor.

İlginç / 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:04
Metina'ya kara harekatı başladı: PKK'nın kampları tek tek vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki PKK hedeflerini geceden itibaren ablukaya aldı. Teröristler köşeye sıkıştırılırken, uçakların biri inerken diğeri kalktı. Bölgede abluka sürerken son dakika gelişmesi yaşandı.

Gelen bilgiye göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı helikopterler ile uçaklardan özel kuvvetler ve komandolar bölgeye indirildi.

Operasyonda yerli ve mili üretim mühimmatların yanı sıra, SİHA'lar da aktif olarak kullanılıyor.



Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçeleri ile bazı illerde geçen yıl terör örgütü PKK/YPG unsurlarınca çıkarılan orman yangınların talimatını veren 'Demhat Sperti' kod adlı terörist Mesut Taşkın, MİT tarafından geçen yıl 20 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Taşkın'ın yanında örgüt mensubu da operasyonda vuruldu. İki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon, SİHA tarafından saniye saniye kaydedildi.
Taşkın'ın etkisiz hale getirilmesi ile PKK'nın yurt içine yönelik patlayıcı ve kadro aktarımına büyük darbe vuruldu.

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