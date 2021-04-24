USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

CHP yöneticileri, belediye şirketlerine çöreklendi! Ballı koltukları kaptılar

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, belediyeye ait iki şirketin yönetimine CHP’li eski ve yeni yöneticileri doldurdu. Şirketlerin yeni yönetim kurulları, partinin ilçe yönetimi gibi

Siyaset / 24 Nisan 2021 Cumartesi 09:02
CHP yöneticileri, belediye şirketlerine çöreklendi! Ballı koltukları kaptılar

İzmir'de, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, belediye şirketlerinin yönetim kurullarını CHP'li eski ve yeni yöneticilerle doldurdu. Bornova Belediyesi'ne ait bin 550 kişinin çalıştığı Bornova Belediyesi Personel A.Ş (Borbel) ile Bornova Belediyesi'nin yüzde 99.27 hissesine sahip olduğu İZBAŞ'ın yeni yönetim kurulları belli oldu. Toplam 18 üyeden oluşan her iki şirketin yönetim kurullarına 5'i yeni 5'i de eski 10 CHP ilçe yöneticisi girdi. Yönetim kuruluna seçilen bazı üyelerin de Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'la çocukluk arkadaşı olduğu öne sürüldü.

Bornova Belediyesi'ne bağlı BORBEL ile İZBAŞ şirketlerinin yeni yönetim kurulları geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen genel kurullarla yeniden şekillendi. 13 Nisan'da gerçekleştirilen İZBAŞ Genel Kurulu'nda, CHP Bornova ilçe yönetiminde yer alan Hüseyin Uygutalp, Metin Arhan ve Ferda Dingil, şirket yönetim kuruluna seçildi. Aynı toplantıda CHP Eski İl Sekreteri Adnan Hocaoğlu ile eski il delegesi Talat Aslan da yönetim kurulu listesine giren isimler arasında yer aldı. Özellikle çay bahçeleri, kafeterya, otopark, düğün salonları, pazaryerleri gibi işletmeciliği, inşaat işleri ve kültür sanat organizasyonları yapan İZBAŞ'ın yüzde 99.27 hissesinin Bornova Belediyesi'ne, kalan hisselerin ise Konak, Buca, Urla,Karşıyaka belediyelerine ait olduğu belirtildi.



HUZUR HAKKI ÜCRETİ
Bin 550 kişinin çalıştığı kısa adı BORBEL olan Bornova Belediyesi Personel A.Ş'nin genel kurulu ise 30 Mart tarihinde gerçekleştirildi. 9 kişiden oluşan yönetim kurulu üyeliklerine Zafer Neşe Kurtbay, Mehmet Rıfat Sokulgan, Metin Akgün, Şükrü Demir, Arif Göksel Eralp, Nilay Kolğu, Asım Güven, Namık Aydın ve Bayazıt Palabıyık seçildi. CHP ilçe yönetiminde yer alan Metin Akgün, Şükrü Demir ve Nilay Kolğu'nun aynı zamanda şirket yönetim kurulu üyesi olması dikkat çekti. CHP Bornova eski ilçe Başkanı Asım Güven ile partili Bayazıt Palabıyık da BORBEL yönetim kuruluna girdi. Yönetime giren partililer yaklaşık 4 bin lirayı bulan 'huzur hakkı' ücreti almaya hak kazandı. Her iki şirketin yönetim kurulu üyeliklerinde çok sayıda partilinin yer alması, siyasi kulislerde 'Sanki şirket değil partinin ilçe yönetimi' yorumlarına neden oldu.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

VENÜS BOĞA BURCUNDA!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement