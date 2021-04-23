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Thodex'te 400 bin mağdur! Bunlar da alt dolandırıcı

Thodex’in dumanı üstünde tüterken vurgun üzerinden vurguncular piyasaya çıktı. 400 bine yakın mağduru hedefine alan dolandırıcılar, giden parayı kurtarmayı vaat ediyor. Uzmanlar, “Sakın itibar etmeyin” diyor

Güncel / 23 Nisan 2021 Cuma 09:43
Thodex'te 400 bin mağdur! Bunlar da alt dolandırıcı

Yerli kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in İstanbul'dan Arnavutluk'a kaçtığı ortaya çıkarken, 400 bine yakın kullanıcı da dolandırıldığı gerçeğiyle yüz yüze kaldı. Binlerce mağdur parasını kurtarmak için savcılığın kapısını çalarken bir taraftan da vurgun üzerinden vurgun yapan yeni dolandırıcılar türemeye başladı.

Mail, mesaj, WhatsApp ve Telegram grupları ile sosyal medyadan mağdurlara ulaşan dolandırıcılar, Thodex'te kaybedilen parayı kurtarma vaadiyle yeni vurgunun kapısını aralıyor. Kullanıcılardan kimlik, IBAN, hesap numarası gibi bilgiler isteyen dolandırıcılar, mağdurların panik hallerinden faydalanarak yeni bir vurgun yapıyor.

KİMLİK BİLGİSİ İSTİYORLAR
Thodex mağdurlarının örgütlendiği Telegram gruplarına sızan dolandırıcılar, türlü vaatlerde bulunuyor. Mağdurlardan kimlik bilgilerini isteyen dolandırıcılar, mağdurlara paralarını Papara üzerinden kurtaracaklarını vaat ederek, belirli bir komisyon için de pazarlık ediyor.

Mail üzerinden de mağdurlara ulaşan dolandırıcılar, "BTC yatır, cüzdanını onayla, paranı geri al" gibi mailler atıyorlar. Uzmanlar hiçbir şartta cüzdan doğrulamak için para yatırılmaması gerektiğini belirtirken, kimlik bilgilerinin de asla paylaşılmaması gerektiğine dikkati çekiyor.


Sosyal medyada da örgütlenen dolandırıcılar, "Ben Thodex'ten ... müdüre ulaştım. Bana paramı vereceğini söyledi. Müdüre ulaşıp parasını kurtarmak isteyenler benimle irtibata geçsin" diyerek insanları ağına düşürmeye çalışıyor. Burada tuzağa düşenlere, sözde destek olmak için kimlik bilgileri ya da para talep ediliyor.


KULLANICILARIN YARIDAN FAZLASI 18-24 YAŞ ARASINDA
Thodex'in geçen ay paylaştığı verilere göre;
* Thodex'teki yatırımcıların yüzde 51.4'ü 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağı gençleri oluşturuyor.
* Thodex kullanıcılarının yüzde 26.5'i ise 25-34 yaş arasında.
* Şehir olarak bakıldığında Thodex üzerinden işlem yapanların yüzde 37.7'si İstanbul, yüzde 14.5'i Ankara ve yüzde 10.4'ü ise İzmir'de yaşıyor.
* Diğer şehirler ise şöyle sıralanıyor: Konya yüzde 8.1, Adana yüzde 7.2, Bursa yüzde 5.8, Antalya yüzde 5.8, Diyarbakır yüzde 5.4, Gaziantep yüzde 2.6 ve Kayseri yüzde 2.5.

SAVCILIĞA GİDİN, İKİNCİ KEZ DOLANDIRILMAYIN
Tüketiciyi Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Av. Şükran Eroğlu, bu tür büyük dolandırıcılık hareketlerinin ardından bu parayı kurtaracağını iddia eden alt dolandırıcıların ortaya çıktığını söyledi.

Eroğlu, "Mağdurlara birçok dolandırıcı ulaşıp para kurtarma vaadiyle para koparmaya çalışır. Tüketiciler bu kişilere asla itibar etmesinler. Bu işin yolu hukuktan geçer. Hemen savcılığa suç duyurusunda bulunsunlar. İkinci kez dolandırılmasınlar" şeklinde konuştu.

ArnavutlukCüzdan

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