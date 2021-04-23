Putin'den kritik imza! ABD'ye karşı emniyet freni!

Kremlin Sarayı'nın internet sayfasından yayımlanan karara göre, Rusya'ya karşı "dostça olmayan" eylemlerde bulunan ABD ve diğer yabancı ülkelere yönelik tedbirler açıklandı.



Karar gereği, ülkenin güvenliğini ve çıkarlarını korumak için bu tür ülkelerin diplomatik temsilcilikler, konsolosluklar ve devlet kurumlarının Rusya'da bulunan gerçek kişiler ile çalışma sözleşmesi yapması sınırlandırılacak, gerek duyulduğunda ise yasaklanacak.



Rus hükümeti, dostça olmayan eylemlerde bulunan ülkeler listesini, Rusya'da anlaşma yapabilecek gerçek kişilerin sayısını ve tedbirlerin süresini belirleyecek.



Söz konusu sınırlama, bu tür ülkelerden Rusya'ya gelen diplomatik misyon temsilcileri için geçerli olmayacak.



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