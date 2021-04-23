Kısıtlamaya cuma namazı ayarı!

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanacak 3 günlük kısıtlama başladı.



Kısıtlamaya bu hafta perşembe gecesinden itibaren başlanması cuma namazı için muafiyet olup olmayacağı sorusunu akıllara getirdi.



İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs ile mücadelede "Kısmi Kapanma" sürecine ilişkin bakanlığın internet sitesinden yayımlanan sıkça sorulan sorular bölümünde bu konuda açıklama yapıldı.



CUMA NAMAZINA MUAFİYET

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 23 Nisan 2021 cuma günü vatandaşlarımız cuma namazı için camilere gidebilecekler mi?" sorusunun yanıtında, bakanlığın daha önceki açıklamalarında, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının cuma günlerine denk gelmesi halinde vatandaşların araç kullanmaksızın kendilerine en yakın camiye cuma namazı için gidip gelebileceklerinin belirtildiği anımsatıldı.



Yanıtta, 22 Nisan perşembe 19.00'da başlayıp, 26 Nisan pazartesi 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan 2021'de vatandaşların araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye cuma namazı için gidebilecekleri bildirildi.