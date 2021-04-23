Kaftancıoğlu'nun skandal 23 nisan tweeti yine gündem oldu!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandal tweetleri yeniden gündeme gelmeye devam ediyor. Kaftancıoğlu'nun 2013'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda attığı skandal tweet yeniden gündem oldu.



Kaftancıoğlu'na silahlı terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten cezalar verildi. Kaftancıoğlu'nun yazdıktan sonra bazı sosyal medya paylaşımlarını sildiği de biliniyor.



SÖZDE SOYKIRIM PROPAGANDASI!



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Türkiye düşmanlığını adeta gözler önüne seren bir paylaşımı yeniden gündem oldu.



Kaftancıoğlu'nun 23 Nisan 2013'te yaptığı bir paylaşımda, Ermeni Diasporasının soykırım yalanının propagandasını yapmıştı.



İNATLA SİLMİYOR!







23 Nisan 2013'te “23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu: 1915” paylaşımında bulunan Kaftancıoğlu'nun, bu tweeti silmemekte direnmesi ise dikkatlerden kaçmadı.



SKANDALLARI SAYMAKLA BİTMEZ!



CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek yorumları bulunuyordu. Hatta Kaftancıoğlu'na silahlı terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten cezalar verildi.

