İşte Güneş'in 230 megapiksellik fotoğrafı!

McCarthy Nisan ayının başında yeni ultra keskin bir güneş teleskopu kullanarak, Güneş'in 'nefes kesen ayrıntılarını' fotoğraflamak için binlerce görseli üst üste yerleştirdi.



Astrofotoğrafçının, bu ayrıntıları yakalamak için neredeyse 100 bin ayrı güneş fotoğrafı çekmek zorunda kaldığı belirtildi. Fotoğrafların birleştirilmesi neticesinde ise Güneş'in 230 megapiksel bir fotoğrafı ortaya çıktı.









Diğer yandan, ilk olarak 6 Ekim 2020'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nu, Dünya ile Güneş arasından geçerken yakalamak isteyen McCarthy, fotoğrafı çekmek için biri beyaz ışık filtreli diğeri hidrojen-alfa güneş teleskopuna bağlı iki dürbün kullandığını açıklamıştı.