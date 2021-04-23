Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan iki önemli karar! O savcı FETÖ'den ihraç edildi

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'nca alınan 2 önemli Genel Kurul Kararı yer aldı.



Sabah'ın haberine göre Genel Kurulca alınan ilk kararda, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı iken tedbirden görevden uzaklaştırılan Murat Şimşek'in meslekten çıkarılmasına hükmedildi.



Oybirliğinde alınan kararda aynen şunlar kaydedildi: "Kadınhanı eski halen Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Murat Şimşek hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatının olduğu sabit görüldüğünden adı geçenin 7145 sayılı kanunun 26'ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçci 35'ince maddenin (A) fıkrası uyarınca meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasında oybirliği ile karar verildi.



Kurulca verilen diğer kararda ise 21 Ocak tarihinde meslekten çıkarılmalarına karar verilen 7 hakim-savcının kararın yeniden incelenmesi taleplerinin oybirliği ile esastan reddine hükmedildi.





Kararda yeniden inceleme taleplerinin ayrı ayrı esastan reddine hükmedilen hakim-savcı isimleri şu şekilde:



Mardin Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Nurhayat Erden,

Danıştay Tetkik Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Ceren Er,

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Halit Bilgiç,

Yargıtay Tetkik Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Fazıl Ahmet Erdinç,

İstanbul Anadolu Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Hülya Karcı,

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Seyyid Sağlam,

Kocaali Cumhuriyet Savcısı tedbiren görevden uzaklaştırılan Fatih Özdemir.



Kararda ayrıca, İvrindi Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Sare Nur Çavuşoğlu'nun yeniden inceleme talebinin süre yönünden reddine karar verildi.