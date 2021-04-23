CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında yalan üstüne yalan sıraladı! İşte rakamlarla 21 ayın özeti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün katıldığı canlı yayın programında 21 aylık sürece ilişkin yalan üstüne yalan sıraladı. İşte İmamoğlu'nun iddiaları ve rakamlarla gerçekler.



YALAN: Ümreniye-Ataşehir-Göztepe hattını yüzde 4 ile aldık, yüzde 31 seviyesine getirdik.

GERÇEK: 21 ayda kaydedilen ilerleme sadece yüzde 17.



YALAN: Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattı durmuştu. Yüzde 4 ile devraldık. Yüzde 24'e ulaştı.

GERÇEK: 21 ayda sağlanan ilerleme yalnızca yüzde 11.



YALAN: Kaynarca-Pendik-Tuzla hattı 0'dı. Yüzde 6 seviyesine geldi.

GERÇEK: 21 ayda kaydedilen ilerleme yalnızca yüzde 1.



YALAN: Kirazlı-Halkalı hattı yüzde 3.5 seviyesinden yüzde 24 seviyesine ulaştı.

GERÇEK: 21 ay içerisinde bu hatta kaydedilen ilerleme yüzde 0!



YALAN: İkitelli-Ataköy hattını yüzde 36 ile akduji yüzde 72 ile devam ediyoruz.

GERÇEK: Bu hattaki 21 aylık ilerleme yalnızca yüzde 19,7.



YALAN: 2016'da ihalesi yapılmış Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt hattını Mayıs ayında başlatabiliyoruz.

GERÇEK: 21 ayda kaydedilen ilerleme yüzde 0!



YALAN: Dudullu-Bostancı hattı yüzde 58 ile aldık, yüzde 78'e ulaştı.

GERÇEK: 21 ayda kaydedilen ilerle yüzde 5,4.





YALAN: Rumeli-Aşıyan hattını yüzde 25 ile aldık, yüzde 70'e geldi.

GERÇEK: 21 ayda kaydedilen ilerleme yüzde 19.



Son 21 ayda İstanbul'da İBB metroları yüzde 7 ilerledi. Bakanlık metroları ise yüzde 39 ilerledi.



