Bakan Koca'dan flaş açıklama! İstanbul'da yüzde 20 düşüş görüldü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayılarında yüzde 20'lik düşüş olduğunu açıkladı. Kısıtlamalara uyumun hissedilmeye başlandığına dikkat çeken Bakan Koca, "Birlikte başaracağız" dedi.







Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık yöneticileriyle bir toplantı yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şunları ifade etti:

"İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız."

