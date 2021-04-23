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Avcılar Belediyesi’nin kentsel dönüşüm fırsatçılığı

Avcılar AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu Avcılar Belediyesi’nin ‘artık parsel’ diye adlandırılan arsaların vatandaşa fahiş fiyatlarla geri satıldığını söyledi. Belediye meclisinde parsellerin metrekare fiyatının 1000 TL olması için soru önergesi verdiklerini belirten Küçükoğlu, önergenin CHP’li üyeler tarafından ret edildiğini ve vatandaşların mağdur edildiğini ifade etti.

Güncel / 23 Nisan 2021 Cuma 12:55
Avcılar Belediyesi’nin kentsel dönüşüm fırsatçılığı

Avcılar Belediyesi'nin 'artık parsel' diye adlandırılan arsaları vatandaşa fahiş fiyatlara sattığı ortaya çıktı. Kentsel dönüşüm sürecinde Avcılar Belediyesi'nin fırsatçılık yaptığını söyleyen Avcılar AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu: "Avcılar Belediyesi Kentsel Dönüşüm konusunda fırsat kovalıyor, vatandaş mağdur ediliyor.

Artık parselleri fahiş fiyat ile vatandaşa satan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'ye mecliste öneride bulunduk. Dedik ki zaten ücretsiz devralınan bu parselleri kentsel dönüşüme giren binalara tavan fiyatı 1000 TL'den metrekare olarak satın. Tabi bu teklifimiz CHP grubu tarafından reddedildi. Avcılar Belediyesinin Kentsel dönüşüme gerçekten destek olmadıklarını bir kez daha böylece görmüş olduk" dedi.

PEHLİVAN: "PİYASA FİYATLARINDAN 3-4 KAT FAZLA"

AK Parti Avcılar Belediye Meclis üyesi Sadık Pehlivan ise, "İlçemiz sınırları içerisinde parsel aralarında geçmiş dönemlerde inşaatı hatalı yapılan parsellerin birbirleriyle olan itilaflarını gidermek üzere karar aldık. Bu konu birçok vatandaşımızı mağdur etmektedir. Kamuoyunda artık parsel olarak bilinen alanlarla ilgili Avcılar Belediyesi'nin piyasa fiyatlarından 3-4 kat fazlasına vatandaşlarımıza geri satıldığı yönündeki vahim iddialar var. Vatandaşlarımıza satılması zorunluluğu bulunan alanlar için fiyatın 1000 TL metrekare olarak sınırlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Bunu mecliste önerdik. Ama CHP gurubu kabul etmedi. Kentsel dönüşüm konusunda mangalda kül bırakmayan belediye başkanı Turan Hançerli ve CHP'li arkadaşların bu tutumunu açıkçası anlayamadık" diye konuştu.

Ak Parti

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