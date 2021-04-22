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Akdeniz'de tekne faciası! 100'ün üzerinde göçmen...!!!

Uluslararası Göç Örgütü, Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Güncel / 22 Nisan 2021 Perşembe 23:29
Akdeniz'de tekne faciası! 100'ün üzerinde göçmen...!!!

Cenevre merkezli Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orta Akdeniz'de meydana gelen deniz kazasında en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğine dair raporlar olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Bu son trajediden dolayı üzüntü duyuyoruz ve devletlere Akdeniz'de arama kurtarma gemilerini yeniden konuşlandırma çağrımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Zor durumda olduğu çarşamba sabahı rapor edilmişti"

Akdeniz’de arama-kurtarma çalışmalarına katılan Fransız sivil toplum kuruluşu SOS Akdeniz’den yapılan açıklamada da "Bugün saatler süren aramanın ardından en büyük korkumuz gerçek oldu. Ocean Viking mürettebatı, Trablus’un kuzeydoğusundaki bir lastik botun enkazına tanık olmak zorunda kaldı. Söz konusu botun 130 kişi taşıdığı ve zor durumda olduğu çarşamba sabahı rapor edilmişti." ifadeleri kullanıldı.

Hayatta kalan kimseye rastlanmadı

SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisinin olay yerine ulaşmasının ardından olay yerinde en az 10 ceset tespit ettiği ve hayatta kalan kimseye rastlanmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada, enkazına ulaşılan bot dışında iki botun daha zor durumda olduğuna dair bilgi geldiği belirtilirken, bölgedeki arama-kurtarma operasyonlarının herhangi bir etkili bir devlet koordinasyonunun yokluğunda çok zor şartlar altında gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

2021'in başından itibaren 350'den fazla kişi yaşamını yitirdi

STK'nin açıklamasında, 2021'in başından bu yana Akdeniz’in orta kesiminde 350'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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