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Adana'da kan donduran görüntü: Atların kesildiğini görenler polisi aradı

Adana'da polis boş arazide at kesimi yapıldığı ihbarı üzerinde baskın düzenlendi. Baskında üç kesilmiş at ele geçirildi. Atları kesen şüpheliler, polisi fark edince arazilik alanda kaçarak izlerini kaybettirdi.

Yaşam / 23 Nisan 2021 Cuma 09:17
Adana'da kan donduran görüntü: Atların kesildiğini görenler polisi aradı

Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi.

Gecenin karanlığında tarla kenarında at kesildiğini görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekibini fark eden şüpheliler, gecenin karanlığından faydalanıp, arazilik alanda kaçarak izlerini kaybettirdi.

Tarla kenarında kesilmiş 3 at ve atlarla ait kalıntıları bulan polis, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Yüreğir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplere haber verdi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesilmiş atlar, imha edilmek üzere zabıta ekiplerince götürüldü.

Öte yandan, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kayıp atların tartışıldığı son günlerde kesilmiş atların bulunması kafalarda soru işaretine neden oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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