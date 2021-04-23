51 il daha büyükşehir oluyor! Detaylar belli oldu: Önemli adımlar atılacak...

Düzenlemenin yasalaşması halinde 51 ilde seçilecek büyükşehir belediye başkanları ilin tamamını yönetecek. Mevcut sistemde ise il belediye başkanı sadece merkezi yönetiyor, ilçe belediyelerle hiçbir bağı bulunmuyor. Böylece Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında yeni bir yetki alanı düzenlemesine gidilecek.



Vatandaşlar aynı anda 30 büyükşehirde olduğu gibi vatandaşlar hem büyükşehir belediye başkanlığı için hem de kendi ilçelerinin belediye başkanlığı için oy kullanacak. Düzenleme ile özellikle belediyeler arasında gelir adaletsizliğinin önüne geçilmesi düşünülüyor. Bu kapsamda özellikle ilçe belediyelerin gelirlerini artıracak adımlar atılacak.



Yolcu ve yük terminalleri yapma, otopark yapma, işletme ve işlettirme ve ruhsat verme yetkisi ile mezarlık hizmetleri, toptancı hali ve mezbaha yapma yetkisi ilçe belediyelerine verilmesi düşünülüyor. Büyükşehir belediyeleri her ölçekteki imar ve parselasyon planları yapacak. Yine ulaşım, ana yol yapımı büyükşehrin görevleri arasında olacak.



Belediyelere genel bütçeden verilen vergi gelirlerinde de yeni düzenleme yapılacak. Mevcut düzenlemede, nüfus, yüzölçümü ve o şehirde bulunan sanayi kuruluşlarına göre pay dağılım yapılıyor. Bazı iller sanayi, turizm, tarımda ilk sırada yer almasına rağmen bu düzenleme nedeniyle hak ettiği geliri alamıyor. Sistem buna göre yeniden şekillenecek.