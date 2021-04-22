Sözcü gazetesinin elektriğe zam yalanı elinde patladı! EPDK’dan flaş zam açıklaması

CHP'nin yalan organı Sözcü gazetesi yaptığı gerçek dışı haberlerle rezil olmaktan vazgeçmiyor. Son olarak EPDK'yı hedef alan Sözcü gazetesi 'Pandemide daha az elektrik satıp az kazandılar diye elektrik şirketlerine milyarlarca lira yardım yapılacak. Yardımın parası ise elektrik faturalarına yansıtılıp halktan toplanacak' iddiasında bulunmuştu.







EPDK YALANI İFŞA ETTİ



Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sözcü gazetesinin yalanını ifşa etti. EPDK yaptığı açıklamada söz konusu haberin gerçek dışı olduğunu belirtti.



EPDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Dün bir gazetede yer alan 'elektriğe patron kurtarma zammı' başlıklı haberde elektrik şirketlerine milyarlarca lira yardım yapılacağı ve yardımın parasının da tüketicilerin elektrik faturalarına yansıtılıp halktan toplanacağı iddia edilmiştir.



Öncelikle elektrik şirketlerine herhangi bir yardım söz konusu olmadığı gibi bu yardım sebebi ile tüketicilerin faturalarına yansıtılacak bir maliyet iddiası da kesinlikle gerçek dışıdır.



Kapasite mekanizması; yaklaşık 3 yıldır uygulanan, olası elektrik arz güvenliği ve şebeke kısıtlarına karşı elektriğin kesilmemesini sağlayan bir güvencedir. Görüşe çıkılan taslak düzenleme, mevcutta var olan bir düzenlemenin teknik değişikliğine ilişkindir.



Bu değişiklikle, tüketicilere ilave bir bedel çıkarılması veya faturalara bir bedel yansıtılması kesinlikle söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

