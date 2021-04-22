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Meclis komisyonuna yaptığı sunumda anlattı: İstanbul 45 dereceyi görecek, hastaneler buna hazır mı?

Prof. Dr. Levent Kurnaz Meclis İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu'na yaptığı sunumda, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde iklim değişikliğinin neden olacağı muhtemel durumlara dair uyarılarda bulundu.

Güncel / 22 Nisan 2021 Perşembe 11:13
Meclis komisyonuna yaptığı sunumda anlattı: İstanbul 45 dereceyi görecek, hastaneler buna hazır mı?

Meclis İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu'na sunum yapan Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, Türkiye'nin 2050 yılında büyük kuraklık yaşayacağını belirtti.

Kurnaz, şunları söyledi:

İstanbul 45 dereceyi görecek, hastaneler hazır mı?

'Sıcaklıklar ortalama 5 derece artacak olursa 30 yıl sonra İstanbul'da en yüksek sıcaklık 45 dereceye çıkacak. Hastaneler hazır mı? Bu kadar insan sapır sapır o sıcakta ölmeye başladığında hazır olacak mıyız buna? Bu sıcak öldürür mü insanı? Bu sıcaklığa 'ıslak termometre 35 derece' deniyor. Islak termometre 35 olursa hava sıcakmış, serinmiş yok, ölüyorsunuz; bu kadar basit.

30 senede nerede kuraklık olacak? Çukurova'da. Yani Çukurova'da tarım yapamayacağız. Ege'nin batısında korkunç kuraklık olacak.

Sivas'ta, Malatya'da kuraklık olacak. Kayısı yok. Hazır mıyız buna? Bir de orta göbeğinde yaşadığımız hastalıklar var. İki sene önce İstanbul'da 4 Batı Nil virüsü vakası görüldü. Niye? Çünkü ticaret yapıyoruz. Afrika ticarette en çok Türkiye'ye güveniyormuş; çok güzel bir şey, gurur duyduk ama eşittir bu sivrisinekler de gelecek bize. Eskiden bu sivrisineklerin gelmesi seneler sürüyordu, şimdi bir konteynerin içine kaçan bir sivrisinek 6 saat sonra İstanbul'da.

Konya Ovası'nda en az 90 bin tane su kuyusu var ve devlet bunlardan 25 bininden ne kadar su çekildiğini biliyor. Konya Ovası Projesi Başkanı iki hafta önce diyor ki: 'Yer yer yer altı suyu 22 metre düşüyor senede.' Senede 22 metre yeraltı suyu düşerken Konya Ovası'nda sulamalı tarım yapamazsınız.'

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