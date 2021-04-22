CHP'nin eski yöneticisi Ateş'ten sert sözler: Türkiye'nin gündemi Akdeniz Libya Irak Suriye muhalefetin gündemi patates soğan

Eski CHP Milletvekili ve TBMM 22. Dönem Başkanvekili Yılmaz Ateş, “Muhalefet, ulusal sorunlarımızın neresindedir?” başlıklı bir yazılı açıklama yaparak partisine muhalefet partilerine “Türkiye’nin ulusal ve gerçek gündeminden uzak oldukları” eleştirisinde bulundu.



“Emperyalizm çevreden kuşatarak, içerideki terörist işbirlikçilerini harekete geçirerek Türkiye’ye boyun eğdirmek, egemenliğini elinden almak, mavi ve kara vatanımızı bölmek istemektedir. Bu artık görülmelidir. Hedefleri Türkiye’nin birliği ve bütünlüğüdür” diyen Ateş, muhalefet partilerine tepkisini şu sözlerle aktardı:

“Muhalefet ulusal sorunları ağzına almıyor konuşturtmuyor”



Yumurta, patates, soğan üzerinden dahi her gün iktidara hesap soran muhalefet, Türkiye’nin geleceğini etkileyen bu sorunları ağzına almadığı gibi, milletvekillerine genelge göndererek konuşmamalarını istemektedir.

“Emperyalistlere yaranıp iktidara gelmeyi ummak yerine”



Muhalefet ulusal sorunlarımızda nerededir? Artık bir ses vermelidir. Susarak emperyalist güçlere yaranıp iktidara gelmeyi ummak yerine, milletin safında sesini yükselterek, milletin muhalefeti olmalıdır.”