Thodex üyelerini 'dolandırıcılık' telaşı sardı! Bir anda kapandı!

Türkiye'de işlem yapan Thodex isimli sanal kripto para borsası, dün akşam yayınladığı bir bildiri ile, '6 saat bakım-onarım' olacağını duyurdu. Bu süre içinde işlemlerin yapılamayacağı belirtilirken, kullanıcılar süreci dikkatle takip etti.



Verilen sürenin dolması sonrası hala sistem erişime açılmazken, Thodex bir açıklama daha yaparak, onarım faaliyetlerinin 3-4 gün kadar süreceğini bildirdi.



Sanal kripto para borsasının üyeleri bu açıklama sonrası 'Dolandırıcılık' telaşına kapıldı.



YERLİ KRİPTO PARA BORSASI SİSTEMLERİNİ KAPATTI



2017 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren Thodex kripto para borsası yaptığı açıklama ile işlemlerini durdurdu. Dün akşam saatlerinden bu yana işlem yapılamayan sitenin bir anda kapatılması tepkilere neden oldu.



Thodex'ten yapılan açıklamaya göre bir kuruluşun şirkete yatırım yapmak istemesi nedeniyle tekliflerin değerlendirilme aşamasına geçildiği belirtildi. Açıklamada, devir işlemleri tamamlanana kadar kripto para alım ve satımına yönelik işlemlerin durdurulduğu, devir sürecine kadar ise kullanıcıların bilgilendirileceği, internette yer alan olumsuz haberlere ise itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.



SİTEDE HERHANGİ BİR İLETİŞİM BİLGİSİ YOK



Thodex kullanıcıları bir anda hesaplarına erişemeyince iletişim kurmak için çabalasa da internet sitelerinde ulaşabilecekleri bir telefon ya da e-posta adresi bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medya platformlarında Thodex'e ilişkin birçok paylaşım yapıldı. Sosyal medya platformlarında Thodex'in ofisinin boşaltıldığı, hafta içi olmasına rağmen ofisin boş olduğu ve sadece tabelanın kaldığı iddia edildi.



ŞİRKETİN YÖNETİCİSİNE SUÇ DUYURUSU



Twitter üzerinden bazı kullanıcılar şirketin yöneticisi olarak Faruk Fatih Özer'e 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Suç duyurusunda şirketin yöneticisi Faruk Fatih Özer'in açıklama yapmadığını, polis nezaretinde şirketin adresine gidildiği ve adreste kimsenin olmadığı öne sürüldü.



THODEX'TEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE



Değerli kullanıcılarımız,



2017 yılından beri sizlere kaliteli hizmet vermekte ve hizmet kalitemizin daha da artması adına gece gündüz çalışmaktayız. Kullanıcılarımızın memnuniyetini esas alarak, bugüne kadar ülkemizde bir çok yeniliğe imza attık ve Amerika Birleşik Devletlerinden aldığımız lisans ile global anlamda sektörde ilk lisanslı Türk Şirketi olduk.



Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir.



İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir, şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.



Bunun yanında internette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız. Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz.



'GARİP OLAYLAR YAŞANIYOR'



SODİMER Başkanı Prof.Dr. Levent Eraslan, 'Garip olaylar' olarak değerlendirdiği Thodex mağduriyetinin altından dolandırıcılık çıkabileceğini belirtti.



SABAH'ta yer alan habere göre; Eraslan, şu açıklamaları yaptı:



Türkiye'de aktif olarak kullanılmakta olan ve kısa bir süre önce de yatırımcılara 2 milyon adet Dogecoin dağıtma kararı alarak sesini duyurmayı başaran THODEX isimli Türkiye merkezli kripto para borsasında birtakım garip olaylar yaşanıyor. Sosyal medyada paylaşım yapan borsa kullanıcılarına göre THODEX, kullanıcılarını mağdur etmeye başlamış durumda. Özellikle de para çekmek isteyen kullanıcılar, hesaplarına hiçbir şekilde müdahale edemiyorlar.



İDDİALARI DESTEKLER NİTELİKTE...



Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre THODEX, Dogecoin'de yaşanan yükselişlerin ardından sorun çıkarmaya başladı. Kullanıcılar, THODEX borsasındaki paralarını farklı borsalara transfer etmek istediklerinde, borsada kesintiler yaşandığını ve THODEX'in işlemlere izin vermediğini söylerken, 2 milyon Dogecoin kampanyasının kripto para borsasını batırmış olabileceği düşünülüyor. Dogecoin fiyatının son 1 ayda %800 artması da bu iddiaları destekler nitelikte.



'ÇİFTLİK BANK'I HATIRLATIYOR'



Bu şekilde bir açıklama yapan Thodex'in izlediği adımlar Çiftlik Bank'ı hatırlatıyor. Burada sorulması gereken 2 soru var:



1. Ortaklık kabul edilip başka şirketlerle birleşme söz konusuysa niye daha önceden duyurulmadı?



2. Eğer belirli bir süre işlemler durdurulacaksa neden kullanıcılara duyuru yapılmadı?



Kullanıcılara duyuru yapılmamasının sebebi böyle bir duyuru geldikten sonra kullanıcılar varlıklarını başka hesaplara aktarabilirdi. İşlem hacmi 100 milyar TL'yi bulan bu platform kullanıclarını kaybetmemek istemiş olabilir. O yüzden herhangi bir ön duyuru yapılmamış ve işlemleri durdurduktan sonra önce sistemlerin bakımda olduğunu belirten Thodex daha sonra devir ile alakalı böyle bir açıklama yapmıştır.



Ayrıca KYC(know your customer) sistemi ile müşterilerin kimlik bilgilerini de aldıkları için bu veriler de şu an tehlikededir. Eğer düşünüldüğü gibi bir kaçış varsa bu kimlik bilgileri de satılabilir.

