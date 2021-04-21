Tevfik Göksu'dan CHP'li İBB yönetimine bomba eleştiri: Bir çivi bile çakmadılar!

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, TVNET canlı yayınının konuğu oldu.



İBB TEK BİR ÇİVİ BİLE ÇAKMADAN BORÇLU HALE GELDİ!



İBB'nin iki yılda 43 milyar 402 milyon lira borçlandığını belirten Göksu, 'İBB'yi borç alamayacak duruma getirdiler.Bir metro projesi ihalesi yapmadılar, çivi bile çakmadılar. Şu iki yılda yeni bir metro projesi ihalesi yaptınız mı? Yeni bir kavşak projesi, yol projesi yaptınız mı? Ulaşımı rahatlatacak herhangi bir şey yaptınız mı?' dedi.





Kaynak : Yeni Şafak