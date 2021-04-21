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Putin'den çok sert açıklamalar! Bizi kışkırtmaya çalışanlar hiç pişman olmadıkları kadar pişman olacak

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar."

Dünya / 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:42
Putin'den çok sert açıklamalar! Bizi kışkırtmaya çalışanlar hiç pişman olmadıkları kadar pişman olacak

Rusya lideri Putin, başkent Moskova'daki Manej sergi salonunda Federal Meclis üyelerine sesleniş konuşmasını yaptı. Her sene hazırlanan bu konuşma, Federal Meclis üyelerine hitaben yapılsa da aslında bir ulusa sesleniş konuşması niteliğini de taşıyor.

"RUSYA'YI SUÇLAMAK BİR DİZİ SPOR HALİNE GELDİ"

Rusya'nın kendi çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceğini vurgulayan Putin, "Herhangi bir sebepten ya da hiçbir sebep yokken Rusya'yı suçlamak bir dizi ülke için bir tür spor haline geldi" dedi.

Putin, şu ifadeleri kullandı:

"SABIRLIYIZ FAKAT PROVOKASYONLARA CEVABIMIZ SERT OLACAK"

"Rusya, her ülke ile iyi ilişkileri olsun ister. Yeterince sabırlıyız, fakat provokasyonlara cevabımız sert olacak. Hiçbir ülkenin Rusya ile ilişkilerinde kırmızı çizgileri geçmeyeceğini umuyorum.

"HİÇ OLMADIKLARI KADAR PİŞMAN OLACAKLARDIR"

Ukrayna ya da Belarus'ta ayaklanmalar olduğunda Batı ne Ukrayna ne de Belarus'u düşünüyordu. İstedikleri Rusya'yı çevrelemekti. Biz ölçülü davranmaya çalıştıkça onlar çevreleme girişimlerine devam ediyor.

Rusya'ya karşı provokasyon gerçekleştirecekler daha önce hiç olmadıkları kadar pişman olacaklardır."

Ukrayna

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