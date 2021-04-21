Bayramda 'tam kapanma olacak mı?' Başhekimlerden önemli açıklama

Sağlık Bakanlığı verileri ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı son dakika açıklamasına göre Türkiye'de dün 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 2 bin 895 oldu. Son 24 saatte 55 bin 592 kişinin tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi.



TESTTE 40-50 MİLYON BANDINDAYIZ



Test sayısı 44 milyon 409 bin 756'ya ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 384 bin 624, vefat sayısı 36 bin 613, ağır hasta sayısı 3 bin 375 oldu. Bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2.9, yatak doluluk oranı yüzde 56.3, filyasyon oranı yüzde 99.9 olarak kayda geçti.



ÖĞRETMENLER İÇİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI



Diğer yandan MEB'den edinilen son dakika haberine göre 425 bin öğretmenin aşı sürecinin başladığını bildiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'İstedikleri zaman randevu alıp gidip aşı olabilirler. İlk önce ilkokullardan ve köy okullarından başlanmıştı. Biz 1 milyon 259 bin arkadaşımızın kimlik bilgilerini Sağlık Bakanlığı'yla paylaştık. Burada önemli olan aşı tedarik süreci. Sağlık Bakanlığı gerçekten çok hassasiyetle planlıyorlar' dedi.



YÜZ YÜZE EĞİTİMLE İLGİLİ ÖNEMLİ İFADELER



Bakan Ziya Selçuk, ek atama bekleyenler öğretmenler konusunda ise şu değerlendirmelerde bulundu: 'Tabii ki olmasını istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı bütçe imkanları çerçevesinde ne yapabileceklerini paylaşıyorlar. Bu noktada biz neyi daha fazla ilerletebiliriz, bu sayıyı nasıl artırabiliriz gayreti içindeyiz.'



Yüz yüze eğitim ve sınavlarda erteleme olup olmayacağı konusunda ise Bakan Selçuk şunları söyledi: 'Lise sınavları 3 Mayıs'a ertelenmişti. Halihazırda mevcut koşullar önümüzdeki kabine toplantısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanlar Kurulu'nda yapılacak tartışmalarla ortaya çıkacak sonuçlar bize tabloyu yeniden gösterecek. Bilim Kurulu'nun öneri paketi yeniden karşımıza çıkacak.



Biz eğer Bilim Kurulu'nun önerisiyle Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu fotoğrafla ortaya çıkan tablolara ve veriye bakarak böyle bir şey gerekiyorsa böyle bir şeyi tabii ki yaparız. Biz elbette yüz yüze eğitimi öncelikli olarak istiyoruz. Biz bir çocuğun sabahtan akşama kadar aynı yerde oturup da 8 saat teorik ders almasının doğru olmadığını düşünüyoruz bir taraftan.'



