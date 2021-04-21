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Bakanlıktan genelge geldi! 23 Nisan'da sokağa çıkmak yasak olacak mı?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi.

Güncel / 21 Nisan 2021 Çarşamba 22:30
Bakanlıktan genelge geldi! 23 Nisan'da sokağa çıkmak yasak olacak mı?

Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak”

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

Daha önce genelge ile belirtilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” aynen geçerli olacak.

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak.

- Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.

- Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

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